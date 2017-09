Heilbronn iz EBRD pohvalil izboljšanje gospodarskih razmer v Sloveniji in opozoril na preostale izzive

pogovarjal se je Matej Luzar

Bled, 10. septembra - Izboljšanje gospodarskih razmer v Sloveniji je opazno in predstavlja dobro novico za vlagatelje, je v pogovoru za STA dejal podpredsednik Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) Pierre Heilbronn. Poudaril pa je, da izzivi ostajajo, denimo na področju birokracije in trga dela. EBRD bo jeseni napoved rasti za Slovenijo verjetno zvišala.