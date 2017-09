Na srečanju slovenskih županj tudi o spolnem uravnoteženju politike

Semič, 8. septembra - V semiškem Kulturnem centru so se na svojem 9. srečanju, ki ga je pripravila Skupnost občin Slovenije, danes sestale slovenske županje. Govorile so o pripravah na lokalne volitve in izzivih komuniciranja v predvolilni kampanji. Zavzele so se tudi za spolno uravnoteženje politike in h kandidaturi na prihodnjih volitvah pozvale še več kandidatk.