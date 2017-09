Samomori pri nas v upadu, a še vedno javnozdravstveni problem

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 10. septembra - Zaradi samomora vsako leto v Sloveniji umre več kot 300 ljudi, približno 25-krat toliko jih samomor poskuša storiti. Kljub trendu upadanja števila samomorov pri nas, pa je to še vedno velik javnozdravstveni problem. A kot poudarjajo strokovnjaki, so mnoge čustvene stiske ali duševne bolezni, ki lahko vodijo do samomora, prepoznavne in ozdravljive.