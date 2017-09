Najmočnejši in najbolj smrtonosni potresi v zadnjih sto letih

pripravil Blaž Mohorčič

Hongkong, 8. septembra - Mehiko je danes prizadel potres z magnitudo 8,4, ki je po dosedanjih podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. V zadnjih sto letih so Zemljo prizadeli številni potresi, nekateri med njimi so zahtevali številna življenja. Spodaj so navedene še različne magnitude potresov, ki pomenijo različne posledice.