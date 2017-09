Košarkar naj bo! film za vse generacije

Ljubljana, 8. septembra - Slovenski otroško-mladinski film Košarkar naj bo!, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, je na četrtkovi večerni projekciji v Cankarjevem domu naletel na stoječe ovacije občinstva. Kot je za STA povedal režiser Boris Petkovič, so bile te zanj popoln šok. Obenem so dokaz, da so naredili film za vse generacije.