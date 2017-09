Japonska gospodarska rast popravljena navzdol

Tokio, 8. septembra - Japonsko gospodarstvo je v letošnjem drugem četrtletju zabeležilo občutno nižjo rast, kot so kazali prvi izračuni. Med aprilom in junijem se obseg bruto domačega proizvoda (BDP) na letni ravni ni povečal za štiri odstotke, kot so statistiki sporočili najprej, pač pa za 2,5 odstotka, je danes sporočila vlada v Tokiu.