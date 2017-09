Vučić ponudil BiH sodelovanje in obljubil podporo stabilnosti države

Sarajevo, 7. septembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini, ki pomeni prvi obisk kakega srbskega predsednika v Sarajevu v zadnjih šestih letih, danes ponudil tesnejše sodelovanje med državama in zagotovil, da Srbija ne bo ogrožala miru in stabilnosti v BiH, poročajo tuje tiskovne agencije.