Policisti pri Forminu prijeli gojitelja konoplje

Gorišnica, 7. septembra - Policisti mariborske policijske uprave so zadnji avgustovski dan zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami prijeli Mariborčana, stara 43 in 44 let, ki so ju ujeli pri žetvi konoplje ob reki Dravi pri Forminu v občini Gorišnica. Preiskovalni sodnik ptujskega sodišča je zoper oba odredil pripor.