V ZDA sodni proces zaradi korupcije proti demokratskemu senatorju Menendezu

Newark, 7. septembra - V New Jerseyu se je sredo začelo sojenje demokratskemu zveznemu kongresniku Bobu Menendezu in njegovemu premožnemu prijatelju, zdravniku Solomonu Melgenu zaradi domnevne korupcije. Proti Menendezu in Melgenu je bila obtožnica vložena že leta 2015. Če bodo Mendeza spoznali za krivega, bo moral odstopiti kot senator.