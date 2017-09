Na Cerkljanskem se začenjajo letošnji Bevkovi dnevi

Cerkno, 12. septembra - Na Cerkljanskem v spomin na pisatelja Franceta Bevka, ki se je rodil 17. septembra 1890, umrl pa na svoj 80. rojstni dan leta 1970, pripravljajo tradicionalno prireditev Bevkovi dnevi. Njihovi začetki segajo v leto 2006, skozi leta so rasli, se razvijali in presegli lokalne okvire. Letošnje so začeli z dejavnostmi za otroke iz vrtca.