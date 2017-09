Katalonski parlament sprejel zakon o referendumu o neodvisnosti

Barcelona, 6. septembra - Katalonski parlament je danes potrdil predlog zakona, ki bo omogočil izvedbo referenduma o neodvisnosti 1. oktobra, ki mu vlada v Madridu ostro nasprotuje. Sprejeli so ga z 72 glasovi za in 11 vzdržanimi, poslanci, ki nasprotujejo neodvisnosti te bogate severovzhodne španske regije, pa so zapustili dvorano še pred glasovanjem.