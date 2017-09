Odbor za obrambo v večernih urah o dvomih v vsebinsko primernost razpisa za nakup novih osemkolesnikov

Ljubljana, 6. septembra - Parlamentarni odbor za obrambo bi moral na današnji večerni seji razpravljati o razpisu za nakup osemkolesnikov. Še pred njegovo objavo so se namreč v javnosti pojavile informacije in očitki, da je razpis slabo pripravljen in bi se zaradi tega lahko ponovila afera Patria. Sejo so po posvetovanju prekinili in jo bodo izpeljali 18. septembra.