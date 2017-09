NSi s predlogom za skrajšanje časa bolniškega nadomestila v breme delodajalcev

Ljubljana, 6. septembra - V NSi so pripravili predloga novel zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in o delovnih razmerjih, s katerima predlagajo skrajšanje števila delovnih dni bolniške odsotnosti, ki jo krije delodajalec, s 40 na 15. Tako bi po novem ZZZS začel plačevati bolniško nadomestilo s 16. delovnim dnevom odsotnosti.