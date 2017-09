Bertalanič: Če orkan pete stopnje doseže naseljeno območje, je škoda katastrofalna

Ljubljana, 6. septembra - Če orkan doseže peto stopnjo moči in prinaša veter s hitrostjo do 300 kilometrov na uro, je lahko škoda, ko s to hitrostjo doseže naseljeno območje, katastrofalna, je za STA pojasnil Renato Bertalanič iz oddelka za analize podnebja agencije za okolje. Te vrste orkan je Irma, ki danes pustoši po Karibih, vse bolj pa se ga bojijo tudi na Floridi.