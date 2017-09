Demokracija: Vladavina SMC gre v smeri trojnega K (7. 9.)

Ljubljana, 7. septembra - Leta 2004 se je dolgoletna vladavina Liberalne demokracije Slovenije končala v znamenju trojnega K. To je pomenilo, da je bila njihova vladavina po dobrem desetletju vladanja prežeta s klientelizmom, korupcijo in kriminalom, zaradi česar so ji ljudje jeseni tega leta dali rdeči karton, v Demokraciji piše Metod Berlec.