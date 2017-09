Prevažal več otrok, kot je bilo sedežev v kombiju

Celje, 6. septembra - Celjski prometni policisti so v okviru aktivnosti za večjo varnost otrok v cestnem prometu v torkovem poostrenem nadzoru voznikov in vozil odkrili več kršitev predpisov. Med drugim so oglobili voznika, ki je v kombiniranem vozilu prevažal več otrok, kot je imel v vozilu sedežev. Poleg tega vozilo ni izpolnjevalo pogojev za prevoz otrok.