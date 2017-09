Slovenj Gradec, 9. septembra - Slovenj Gradcu se obeta nov hotel. Podjetje Kompani v lasti dveh zasebnikov je namreč julija kupilo propadajočo stavbo nekdanjega hotela Pohorje in jo začelo obnavljati. Solastnik in direktor družbe Kompani Matjaž Javornik odprtje obnovljenega hotela načrtuje čez leto dni. S tem bo zaposlitev dobilo od 12 do 15 oseb, je povedal za STA.