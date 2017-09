V ZDA protesti po Trumpovi ukinitvi programa za otroke priseljencev

New York, 6. septembra - V več ameriških mestih so v torek potekali protesti proti ukinitvi programa DACA, ki okoli 800.000 nezakonitim priseljencem, ki so v ZDA prišli kot otroci, omogoča bivanje in delo v tej državi ter jih ščiti pred izgonom. Odločitev, ki jo je vlada sporočila v torek, je bila deležna tudi kritike iz širokega političnega spektra.