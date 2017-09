Slovenski Viberate v manj kot petih minutah do 10 milijonov dolarjev

Ljubljana, 5. septembra - Ljubljanska podjetniška ekipa Viberate je danes v le 4 minutah in 42 sekundah zbrala več kot 10 milijonov dolarjev sredstev in tako v celoti dosegla svoj zastavljeni cilj. Sredstva so zbrali s prvo ponudbo kriptokovancev (ICO). Gre za eno najuspešnejših globalnih kampanj množičnega financiranja doslej, poudarjajo v ekipi.