Policijska preiskava požara v Kemisu zaključena, vzrok za požar verjetno samovžig

Ljubljana/Vrhnika, 5. septembra - Policija je po več mesecih zaključila preiskavo požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, ki je izbruhnil 15. maja in povzročil okoljsko onesnaženje. "Požar ni posledica kaznivega dejanja, temveč je najverjetneje prišlo do samovžiga snovi v enem izmed kontejnerjev," so na policiji za STA potrdili poročanje TV Slovenija.