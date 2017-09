Na okrogli mizi izpostavili pomen vsestranskih inovacij za rast

Bled, 5. septembra - V sklopu poslovnega dela Strateškega foruma Bled (BSF) je potekal tudi panel o pomenu inovacij, ki so po mnenju njegovih udeležencev ključne za nadaljnjo gospodarsko in družbeno rast. O ugodnosti trenutnih razmer za inovatorje si niso bili povsem enotni, zavzeli pa so se za boljše sodelovanje med politiko in gospodarstvom.