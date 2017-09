Furs v nadzor obračunov prispevkov za socialno varnost

Ljubljana, 5. septembra - Finančna uprava RS (Furs) bo v drugi polovici septembra izvedla poostren nadzor pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost ali t.i. obrazcev REK in s tem za njih ne plačujejo prispevkov. Nepredlagateljem grozi finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let, so sporočili iz Fursa.