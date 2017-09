Po prvem dnevu stavke Arriva in vozniki nič bližje dogovoru

pripravila Janja Zalar

Ljubljana, 4. septembra - Vozniki avtobusov pri Arrivi Slovenija iz družb Alpetour potovalna agencija, Arriva Dolenjska in Primorska ter Arriva Štajerska so po več neuspešnih pogajanjih z vodstvom danes začeli stavkati. Promet je bil okrnjen na Gorenjskem, Štajerskem in Primorskem. Stavka naj bi se nadaljevala v torek, saj se vodstvo in stavkajoči niso zbližali stališč.