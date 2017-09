V Ljubljani o povezovanju Slovenije s Sredozemljem

Ljubljana, 4. septembra - V Ljubljani so danes potekali številni dogodki na temo Sredozemlja. Njihov namen je bil prikazati močno povezanost Slovenije s to regijo in spodbuditi zanimanje zanjo, so sporočili iz MZZ. Med drugim so odprli dvodnevni regionalni forum Medkulturna mesta, potekala pa je tudi okrogla miza o povezovanju držav Sredozemlja in vlogi Slovenije.