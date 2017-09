Slovenija se je v Düsseldorfu predstavila kot kamping in karavaning destinacija

Düsseldorf, 4. septembra - Slovenija je na letošnjem sejmu kampinga in karavaninga v nemškem Düsseldorfu pustila močan pečat, so sporočili iz Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Ta je Slovenijo kot kamping in karavaning destinacijo tam predstavila skupaj z odborom upravljavcev kampov pri Turistično gostinski zbornici Slovenije in Slovensko turistično organizacijo.