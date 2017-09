Na vrhu Bricsa na Kitajskem tudi o Severni Koreji in svetovni trgovini

Peking, 3. septembra - V Xiamenu na Kitajskem se danes začenja vrh skupine Brics, ki jo poleg gostiteljice sestavljajo še Brazilija, Rusija, Indija in Južna Afrika. V središču bo mejni spor med Kitajsko in Indijo, govorili pa bodo tudi o napetostih na Korejskem polotoku. Udeleženci bodo do torka razpravljali tudi o svetovni trgovini.