Berlin: Zaradi političnih razlogov v Turčiji prijeli še dva Nemca

Berlin, 1. septembra - Turške oblasti so v četrtek "zaradi političnih razlogov" aretirale še dva nemška državljana, je danes sporočil uradni Berlin. Nemškim oblastem še niso omogočili dostopa do njiju. Nemških političnih zapornikov v Turčiji je tako po mnenju Berlina skupno že 12, med njimi štirje z dvojnim turškim in nemškim državljanstvom.