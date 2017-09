Rok za prijavo posledic suše podaljšan do 8. septembra

Ljubljana, 1. septembra - Rok za oddajo prijavo škode po suši v letu 2017 je podaljšan do petka, 8. septembra, do 12. ure, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Škodo lahko na pristojni občini prijavijo kmetje, ki so na kmetijskih kulturah utrpeli škodo, višjo od 30 odstotkov. Prvotni rok za prijavo škode se je sicer iztekel v četrtek.