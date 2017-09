Verbič ponudil odstop z mesta predsednika VZMD

Ljubljana, 1. septembra - Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič je predsednico sveta VZMD Janjo Žlogar Piano seznanil, da je bil obsojen zlorabe notranjih informacij, in svetu ponudil svoj odstop. Žlogar Pianova je sejo, na kateri se bodo svetniki opredelili do ponujenega odstopa, sklicala za torek, so sporočili iz združenja.