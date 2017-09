Lidia ogroža Mehiko, Irma se je okrepila

Ciudad de Mexico/Miami, 1. septembra - Tropska nevihta Lidia se je približala Mehiki in bo po pričakovanjih danes dosegla priljubljeno obmorsko letovišče Los Cabos. Že sedaj je prinesla hude nalive v obsežnem pasu vse do prestolnice Ciudad de Mexico, zaradi česar so odredili evakuacijo prebivalstva. Na vzhodu Atlantskega oceana se je medtem orkan Irma okrepil v orkan tretje stopnje.