Makedonski in grški minister v Skopju o reševanju spora glede imena Makedonije

Skopje, 31. avgusta - Zunanja ministra Makedonije in Grčije Nikola Dimitrov in Nikos Kocias sta danes v Skopju govorila o reševanju spora glede imena Makedonije. Po pogovorih sta povedala, da sta se osredotočila predvsem na način nadaljevanja tega procesa ter skrbi in interese obeh strani v sporu, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.