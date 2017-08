Vlada umaknila kandidaturo Zupančiča za odbor ZN za človekove pravice

Ljubljana, 31. avgusta - Vlada je danes umaknila podporo kandidaturi Boštjana M. Zupančiča za mesto v odboru Združenih narodov za človekove pravice. Vlada se je za to odločila zaradi Zupančičevih spornih zapisov na spletnih družbenih omrežjih glede enakopravnosti spolov in pravice do splava oz. pravic žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.