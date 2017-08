Vlada ambienta Visoške in Debeljakove domačije razglasila za državni kulturni spomenik

Ljubljana, 31. avgusta - Vlada je na današnji seji sprejela odlok o razglasitvi ambienta Visoške in Debeljakove domačije za kulturni spomenik državnega pomena. Omenjeni ambient je skupaj s stavbami, spomenikom pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjevo grobnico izjemen dosežek človekovega bivanja in ustvarjanja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.