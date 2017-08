Brezposelnost v območju evra in EU julija na mesečni ravni brez sprememb

Luxembourg, 31. avgusta - Stopnja brezposelnosti v območju z evrom je bila julija 9,1 odstotka, kar je enako kot junija in 0,9 odstotne točke manj kot julija lani ter najmanj od februarja 2009. V EU je stopnja dosegla 7,7 odstotka, enako kot junija in 0,8 odstotne točke manj kot julija lani, in bila najnižja od decembra 2008.