ZSSS za zvišanje delavskih plač

Ljubljana, 30. avgusta - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so danes opozorili, da so glavno breme krize nosili zaposleni v realnem sektorju, zato je z izboljšanjem gospodarskih razmer po mnenju zveze skrajni čas za zvišanje delavskih plač. Višje plače so tudi cilj kampanje, ki jo izvaja Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).