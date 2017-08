Slovensko društvo hospic opozarja, da je tik pred prenehanjem delovanja

Ljubljana, 30. avgusta - V Slovenskem društvu hospic opozarjajo, da so tik pred prenehanjem delovanja, in sicer zaradi sklepa o izvršbi v znesku 75.000 evrov, ki jih mora društvo plačati nekdanji predsednici Tatjani Fink, in blokiranega računa. S tem je društvu po navedbah predsednice Renate J. Roban onemogočeno poslovanje. Na pomoč pozivajo državo.