V javni razpravi predlog za odpravo nekaterih varčevalnih ukrepov na področju družinskih prejemkov

Ljubljana, 30. avgusta - Od torka je v javni razpravi predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim odpravlja nekatere varčevalne ukrepe, uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta ter uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja. Pripombe in predloge pričakujejo najpozneje do 11. septembra.