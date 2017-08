Statoilovo iskanje nafte v arktičnih vodah neuspešno

Oslo, 29. avgusta - Iskanje nafte norveškega naftnega velikana Statoil v arktičnih vodah Barentsovega morja, natančneje v Korpfjellu, ni obrodilo sadov. Upali so na veliko odkritje, po ocenah strokovnjakov naj bi bilo območje namreč bogato z nafto, a so jih rezultati razočarali. Izčrpali so sicer manjšo količino zemeljskega plina.