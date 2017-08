Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij bo nadomestila najbolj dotrajana vozila

Ljubljana, 29. avgusta - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je danes v uporabo prevzela 13 novih kombiniranih specialnih vozil. Najstarejša specialna vozila, ki jih v slovenskih zavodih za prestajanje kazni trenutno še uporabljajo za prevoz zaprtih oseb, so stara 20 let in imajo prevoženih več kot 200.000 kilometrov ter so pogosto v okvari, navajajo na upravi.