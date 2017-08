V Celju podelitev 21. Veronikine nagrade

Celje, 29. avgusta - Na Starem gradu Celje bodo nocoj na Večeru poezije podelili 21. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko in zlatnik poezije. Žirija je v ožji izbor uvrstila zbirke V suhem doku Veronike Dintinjana, Vmes Barbare Korun, Vrata nepovrata Borisa A. Novaka, Svet in svet Gregorja Podlogarja ter Mah in srebro Iztoka Osojnika.