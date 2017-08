Predizpolnjeni obrazci za socialne prispevke tudi za kmete

Ljubljana, 28. avgusta - Kmetje bodo za plačilo prispevkov za socialno varnost prejemali položnice po pošti le še do konca leta. Finančna uprava RS (Furs) jim bo namreč 1. januarja 2018 začela pošiljati predizpolnjene obračune prispevkov, kot to od začetka tega leta že velja za samozaposlene osebe in družbenike.