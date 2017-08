Celje obiskal liechtensteinski princ s soprogo

Celje, 28. avgusta - Celje je danes obiskal liechtensteinski princ Nikolaus von und zu Liechtenstein s soprogo princeso Margaretho. Princa in soprogo so ob prihodu v Celje pozdravili župan Bojan Šrot, vodstvo občine in člani viteškega reda Sv. Jurija iz Karantanije. Potem si je princ ogledal dvorano pod Celjskim stropom, kjer se je vpisal v knjigo častnih gostov.