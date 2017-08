Slovenski medvedi povzročajo težave v francoskih Pirenejih

Biarritz, 27. avgusta - V francoskih Pirenejih imajo letos težave zaradi okoli 40 medvedov, ki napadajo tamkajšnjo živino. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so kmetje letos izdali že več kot 300 prošenj za odškodnino za ovce, ki so jih poškodovali ali ubili medvedi. Te živali, ki so jih v Pireneje pred 20 leti naselili iz Slovenije, so strogo zaščitene.