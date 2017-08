Na pravosodnem ministrstvu tudi medresorska delovna skupina za spremljanje sodb ESČP

Ljubljana, 26. avgusta - Pod okriljem ministrstva za pravosodje delujejo dve komisiji in ena medresorska delovna skupina. Prva se ukvarja s področjem poprave krivic, druga odloča o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj, medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice je zaživela šele lani in bo drugič zasedala to jesen.