LPP s partnerji stotim otrokom omogočil enodnevni izlet na morje

Ljubljana, 25. avgusta - Ljubljanski potniški promet (LPP) je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, javnim zavodom Mladi zmaji in Mestno občino Ljubljana stotim otrokom iz Ljubljane in okolice danes omogočil enodnevni brezplačni izlet v Strunjan, so sporočili iz zveze.