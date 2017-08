CNVOS obsoja pritiske in napade na nevladnike zaradi Magne

Ljubljana, 25. avgusta - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je danes ostro obsodil pritiske in napade na okoljevarstvene organizacije v primeru projekta Magna Nucleus v Hočah. Gre za "odkrito oblastno izsiljevanje in javno gonjo, kakršnih v Sloveniji od osamosvojitve naprej še nismo doživeli", so poudarili.