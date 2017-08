Nemčija v prvem polletju z rekordnim presežkom v proračunu

Wiesbaden, 25. avgusta - Visoka gospodarska rast je Nemčiji prinesla tudi rekorden presežek v državnem proračunu. V prvem polletju so država, zvezne dežele, občine in socialne blagajne ustvarile za 18,3 milijarde evrov več prihodkov, kot pa so imele odhodkov. To je najvišji presežek v obdobju po združitvi obeh Nemčij.