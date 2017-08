V Kranjski Gori ob porastu turizma ukrepi za večjo urejenost

Kranjska Gora, 27. avgusta - Letošnja poletna sezona je zelo dobra tudi za Rekreacijsko turistični center (RTC) Žičnice Kranjska Gora in celotno kranjskogorsko turistično destinacijo. Na občini so zadovoljni s pozitivnimi trendi v turizmu, sočasno pa uvajajo tudi ukrepe za večjo urejenost in prometno razbremenitev določenih območij.