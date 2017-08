V ZDA en sam dobitnik jackpota prejel 758,7 milijona dolarjev

New York, 24. avgusta - Drugi največji jackpot v ZDA v vrednosti 758,7 milijona ameriških dolarjev je osvojil samo en vplačnik loterijskega listka. Tako gre za najvišji znesek doslej, ki ga bo domov odnesel posameznik, so danes sporočili z loterije Powerball. Milijonske zneske so poleg tega osvojili še vplačniki 40 listkov.