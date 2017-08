Na zaščiteno območje v Amazoniji se bo naselilo rudarstvo

Rio de Janeiro, 24. avgusta - Brazilska vlada je ukinila enega od zaščitenih rezervatov v Amazoniji, ki se razteza prek severnih regij Amapa in Para, da bi ga odprla za rudarstvo, poročajo tuji mediji. Okoljevarstveniki so zaskrbljeni nad to potezo, saj je Amazonija dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, gozdne površine pa vztrajno izginjajo.